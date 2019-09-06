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Piyasaları alt üst edecek! Çin şimdi de Facebook'un 'Libra'sını kopyalıyor

Çin'in merakla beklenen dijital kripto parası ile ilgili yetkililerden açıklama geldi. Buna göre Çin'in dijital parası Facebook'un çok tartışılan parası Libra ile benzerlikler taşıyacak ve ülkenin WeChat, Alipay gibi başlıca ödeme platformlarında kullanılabilecek.

06 Eylül 2019 Cuma 14:15
Piyasaları alt üst edecek! Çin şimdi de Facebook'un 'Libra'sını kopyalıyor

Çin'in yakın zamanda piyasaya süreceği kripto parası ile ilgili Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mu Changchun, açıklamalarda bulundu. Changchun, dijital paranın yaygınlaştıkça kambiyo işlemleri ve ticari faaliyetlerde ülkenin bağımsızlığını ve egemenliğini korumaya yardımcı olacağını belirtti.

Internet üzerinde yayımlanan bir seminerde Changchun, "Elektronik ödeme yöntemleri bu denli gelişmişken Merkez Bankası neden böyle bir dijtial paraya yöneliyor?" derken, sorusunu "Parasal egemenliğimizi ve kanuni para durumumuzu korumak için. Yağmurlu bir gün için hazırlıklı olmalıyız." şeklinde cevapladı.

Çıkarılacak kripto paranın Merkez Bankası'nın bastığı bnaknotlar kadar güvenli olacağını belirten Changchun, internet bağlantısı olmaksızın bu paraların kullanılacağını, hatta Tencent'in Whatsapp muadili popüler uygulaması WeChat ile elektronik ticaret devi Alibaba'nın ödeme yöntemi Alipay ile de uyumlu olacağını belirtti.

Geçen ay dijital paranın neredeyse hazır olduğunu belirten Changchun, Amerikalı Forbes dergisi ürünün piyasaya çıkış tarihi olarak 11 Kasım tarihini göstermişti. Çin Merkez Bankası'nın kendi kripto parasını çıkarma çabaları ise 2014 yılına kadar uzanıyor. Merkez Bankası'nın amaçları arasında geleneksel kağıt para sirkülasyonunun maliyetini azaltmak ve politika yapıcıları para arzının kontrolünü ele almak da bulunuyor.

Bazı analistler ise Facebook'un Libra'yı duyurmasının ardından Çin'in çalışmalara hız verdiğini iddia ediyor. Changchun'un açıklamasına göre, dijital para anonim ödemelerle bu platformlarda sıkça konu edilen kara para aklama arasında da dengeleyici bir etkiye sahip olacak.

Zira küresel politika yapıcılar, çok yaygın kullanımı olan Facebook'un hazırlıklarını yaptığı Libra'nın bir anda tekel olabileceği görüşünde ve ayrıca Libra'nın para aklamak için araç olabileceğinden de endişe ediyor.

Libra'nın diğer kripto paralardan farkı ise blok zincir destekli olmasına rağmen banka hesabı ve kısa vadeli devlet tahvilleri gibi gerçek varlıklarla desteklenecek bir dijital para birimi olması. Bu sayede oynaklığın da az olması bekleniyor.

Changchun ise Çin'in dijital parasının ek olarak, Merkez Bankası tarafından çıkarılacağı için kullanıcıların zarar görmesini de engelleyeceği görüşünde. Ayrıca, internet bağlantısı gerektirmeden kullanılabileceğinden, deprem ve benzeri afetlerde iletişimin kesilmesi durumunda da işleme devam edebilecek imkan sunuyor.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:15
  1. Çin
  2. Çin Merkez Bankası
  3. Mu Changchun

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