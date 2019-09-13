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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,61 değer kazanarak 103.071,80 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,58 azalarak 273 bin 600 liraya geriledi

13 Eylül 2019 Cuma 18:18
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 624,54 puan artışla 103.071,80 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 259,25 puan ve yüzde 0,25 artarak 102.706,52 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 135,39 puan ve yüzde 0,13 yükselişle 102.582,65 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 102.309,28 puanı, en yüksek 103.258,48 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 değer kazanarak 103.071,80 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,45, sanayi endeksi yüzde 0,39, hizmetler endeksi yüzde 1,08, teknoloji endeksi yüzde 0,68 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 604,18 puan ve yüzde 0,47 artarak 128.323,00 puandan kapandı. İşlem gören 528 hisse senedinin 231'i prim yaptı, 133'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, ASELSAN ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.493,45 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.493,45 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,58 azalışla 273 bin 600 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6626 lira, satışta 5,6852 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7243 lira, satışta 5,7473 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,73'ten, bileşik getirisi de yüzde 15,27'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1080, sterlin/dolar paritesi 1,2453, dolar/yen paritesi de 108,10 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,37 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 18:18
  1. BIST 100
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  3. Piyasalarda gün sonu

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