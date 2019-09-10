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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,60 değer kazanarak 101.212,91 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,49 azalarak 277 bin liraya geriledi

10 Eylül 2019 Salı 18:22
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 607,92 puan artışla 101.212,91 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,29 puan ve yüzde 0,01 artarak 100.614,28 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 385,79 puan ve yüzde 0,38 yükselişle 100.990,78 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 100.336,23 puanı, en yüksek 101.410,08 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 değer kazanarak 101.212,91 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,50, sanayi endeksi yüzde 0,84, hizmetler endeksi yüzde 0,32, teknoloji endeksi yüzde 2,54 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 900,63 puan ve yüzde 0,72 artarak 125.864,86 puandan kapandı. İşlem gören 528 hisse senedinin 247'si prim yaptı, 128'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Halkbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.495,73 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.495,73 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 azalışla 277 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7527 lira, satışta 5,7758 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7175 lira, satışta 5,7404 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,03'ten, bileşik getirisi de yüzde 15,59'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1051, sterlin/dolar paritesi 1,2364, dolar/yen paritesi de 107,28 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,90 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 18:22
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