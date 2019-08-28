0553 313 94 23

Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,13 değer kaybederek 95.908,35 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artarak 287 bin 500 liraya yükseldi

28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:19
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 122,13 puan azalışla 95.908,35 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 462,71 puan ve yüzde 0,48 artarak 96.493,19 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 65,86 puan ve yüzde 0,07 yükselişle 96.096,33 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.291,50 puanı, en yüksek 96.596,66 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kaybederek 95.908,35 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,02, sanayi endeksi yüzde 0,47, teknoloji endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti, hizmetler endeksi ise yüzde 0,45 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 356,14 puan ve yüzde 0,30 azalarak 119.106,04 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 197'si prim yaptı, 170'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, ASELSAN ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.537,10 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.537,10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artarak 287 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7953 lira, satışta 5,8185 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8216 lira, satışta 5,8449 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,13'ten, bileşik getirisi de yüzde 16,78'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1080, sterlin/dolar paritesi 1,2226, dolar/yen paritesi de 105,88 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,18 dolardan işlem görüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:19
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün sonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İslam düşmanlığı ile bilinen İsveçli vekil partisinden ihraç edildi
    1. İslam düşmanlığı ile bilinen İsveçli..
    2. Başkan Say’dan DSİ’ye ziyaret
    3. Şule Yüksel Şenler cenazesi nereden..
    4. Beşinci oyunlarını Dodurga beldesinde..
    5. Sivassporlu Muammer Yıldırım'ın mutlu..
    6. Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 2..
    7. Yolcu minibüsü hafriyat kamyonuna..
    8. Başkan Çatal’dan down sendromlu..
    9. Serbest piyasada altın fiyatları
    10. 5. Uluslararası Gemlik Zeytini..
    11. Kadınlar futbolda Kosova-Türkiye milli..
    12. Çayırova’da asfalt çalışmaları sürüyor
    13. Akdeniz'de deprem
    14. Türkiye altın rezervi sıralamasında..
    15. Eyüpsultan’da bir araç alev topuna..
    16. Piyasalarda gün sonu
    17. Şanlıurfa Piazza’da Lego Festivali..
    18. GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını
    19. Malazgirt Kaymakamından teşekkür mesajı
    20. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AK..
    21. Borsa, günü düşüşle tamamladı
    22. Vali Akbıyık yıldız güreşçiyi..
    23. Göz şişkinliği neden olur? Göz..
    24. Erciş’te ‘Büyük Zafer Günü’ konulu..
    25. "Rusya'daki nükleer patlama reaktör..
    26. Karaciğer hasarının erken belirtileri..
    27. Perge Antik Kenti bölgesinde ikinci..
    28. Çankırı’da uyuşturucuya geçit yok
    29. Ankara Kuzeykent için TOKİ kura..
    30. Duş sonrası kaşıntı neden oluşur? Duş..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’