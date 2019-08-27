Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.070,82 puan azalışla 96.030,47 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 249,30 puan ve yüzde 0,26 artarak 97.350,59 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 450,51 puan ve yüzde 0,46 düşüşle 96.650,78 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.917,92 puanı, en yüksek 97.350,59 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,10 değer kaybederek 96.030,47 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,77, hizmetler endeksi yüzde 1,51, sanayi endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 0,83 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.444,95 puan ve yüzde 1,20 azalarak 119.462,18 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 193'ü prim yaptı, 173'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Akbank ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.539,56 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.539,56 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,56 artarak 286 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8216 lira, satışta 5,8449 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7988 lira, satışta 5,8220 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,32'den, bileşik getirisi de yüzde 16,98'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1094, sterlin/dolar paritesi 1,2286, dolar/yen paritesi de 105,88 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,10 dolardan işlem görüyor.