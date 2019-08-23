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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 1,84 değer kazanarak 97.149,04 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,22 artarak 277 bin liraya yükseldi

23 Ağustos 2019 Cuma 18:13
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.754,79 puan artışla 97.149,04 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 294,03 puan ve yüzde 0,31 artarak 95.688,27 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 968,70 puan ve yüzde 1,02 düşüşle 96.362,95 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.270,66 puanı, en yüksek 97.403,90 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,84 değer kazanarak 97.149,04 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,89, sanayi endeksi yüzde 0,86, teknoloji endeksi yüzde 0,60, hizmetler endeksi yüzde 1,20 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.327,03 puan ve yüzde 1,96 artarak 121.001,05 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 258'i prim yaptı, 103'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Pegasus ve Ereğli Demir Çelik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.528,02 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.528,02 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,22 artarak 277 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7498 lira, satışta 5,7728 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7438 lira, satışta 5,7668 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1123, sterlin/dolar paritesi 1,2277 dolar/yen paritesi de 105,56 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,47 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 18:13
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