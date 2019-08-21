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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,53 değer kaybederek 95.522,11 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalarak 275 bin 400 liraya düştü

21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:21
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 509,72 puan azalışla 95.522,11 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 131,89 puan ve yüzde 0,14 artarak 96.163,73 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 318,63 puan ve yüzde 0,33 düşüşle 95.713,21 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.261,54 puanı, en yüksek 96.453,06 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 değer kaybederek 95.522,11 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,50, sanayi endeksi yüzde 0,19, hizmetler endeksi yüzde 1,15 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 1,21 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 439,07 puan ve yüzde 0,37 azalarak 118.846,39 puandan kapandı. İşlem gören 526 hisse senedinin 138'i prim yaptı, 241'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Koza Anadolu Metal ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.503,34 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.503,34 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalarak 275 bin 400 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7056 lira, satışta 5,7285 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7006 lira, satışta 5,7234 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,64'ten, bileşik getirisi de yüzde 16,25'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1098, sterlin/dolar paritesi 1,2140 dolar/yen paritesi de 106,46 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,98 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:21
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  3. Piyasalarda gün sonu

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