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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 1,91 değer kaybederek 96.811,22 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,43 azalarak 255 bin 200 liraya geriledi

09 Temmuz 2019 Salı 18:22
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.884,22 puan azalışla 96.811,22 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 29,37 puan ve yüzde 0,03 artarak 98.724,81 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 914,45 puan ve yüzde 0,93 azalışla 97.780,99 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.783,93 puanı, en yüksek 99.115,10 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,91 değer kaybederek 96.811,22 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,93, teknoloji endeksi yüzde 3,81, sanayi endeksi yüzde 1,66 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.285,28 puan ve yüzde 1,84 azalarak 121.726,91 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 71'i prim yaptı, 316'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.397,07 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.397,07 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,43 azalışla 255 bin 200 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7082 lira, satışta 5,7311 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7186 lira, satışta 5,7416 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,33'ten, bileşik getirisi de yüzde 19,17'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1209, sterlin/dolar paritesi 1,2466, dolar/yen paritesi de 108,75 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,40 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 18:22
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