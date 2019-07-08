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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,94 değer kaybederek 98.695,44 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,53 artarak 258 bin 900 liraya yükseldi

08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:27
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 939,34 puan azalışla 98.695,44 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 1.528,75 puan ve yüzde 1,53 azalarak 98.106,02 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.073,52 puan ve yüzde 1,08 azalışla 98.561,26 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.890,96 puanı, en yüksek 99.100,17 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 değer kaybederek 98.695,44 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,94, hizmetler endeksi yüzde 1,56, teknoloji endeksi yüzde 0,82 ve sanayi endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.374,25 puan ve yüzde 1,10 azalarak 124.012,19 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 140'ı prim yaptı, 228'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, VakıfBank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.398,05 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.398,05 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,53 artışla 258 bin 900 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7186 lira, satışta 5,7416 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,5968 lira, satışta 5,6192 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,29'dan, bileşik getirisi de yüzde 19,13'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1217, sterlin/dolar paritesi 1,2515, dolar/yen paritesi de 108,64 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,15 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:27
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