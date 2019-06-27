0553 313 94 23

Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,78 değer kazanarak 95.573,12 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artarak 259 bin 900 liraya yükseldi

27 Haziran 2019 Perşembe 18:19
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 741,93 puan artışla 95.573,12 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 425,27 puan ve yüzde 0,45 artarak 95.256,46 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 585,94 puan ve yüzde 0,62 artışla 95.417,13 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 95.256,46 puanı, en yüksek 95.990,10 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 değer kazanarak 95.573,12 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,23, sanayi endeksi yüzde 1,13, teknoloji endeksi yüzde 1,41, hizmetler endeksi de yüzde 1,16 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 939,19 puan ve yüzde 0,79 artarak 119.521,31 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 228'i prim yaptı, 131'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Vestel Elektronik ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



- Altının onsu 1.404,10 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.404,10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 259 bin 900 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7624 lira, satışta 5,7855 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7590 lira, satışta 5,7821 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,66'dan, bileşik getirisi de yüzde 19,53'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1363, sterlin/dolar paritesi 1,2670, dolar/yen paritesi de 107,81 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,07 dolardan işlem görüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 18:19
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün sonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya'da trafik kazası: 7 yaralı
    1. Malatya'da trafik kazası: 7 yaralı
    2. Hafif ticari araç ile traktör..
    3. Kafkasör festivali boğalı kortej..
    4. Anne karnında bebek ne zaman hareket..
    5. Munzur Üniversitesi taban puanları..
    6. Anadolu Efes'te Onuralp Bitim ile..
    7. Tire’deki makilik yangını söndürüldü
    8. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    9. Çorum’da 222 metruk ev yıkıldı
    10. İBB'de devir-teslim töreni
    11. Hamilelikte sık idrara çıkma neden olur?
    12. KKTC Başbakanı Ersin Tatar noktayı..
    13. SPK haftalık bülteni
    14. 10 kişinin öldüğü kazayla ilgili..
    15. Konya’da otomobil köprüden düştü! 6..
    16. Hakkari’de uyuşturucu ile mücadele..
    17. Elektriğe zam geliyor! 1 Temmuz'da...
    18. Fransa'da belediye tesettür mayo..
    19. İstanbulkart nerelerde kullanılır?
    20. BAKAB Dönem Başı Meclis Toplantısı..
    21. KKTC yönetimi Maraş konusunu ele aldı
    22. Çin mahkemelerinde 'yapay zeka yargıç'..
    23. Ekrem İmamoğlu görevi devraldı
    24. Tekirdağ’da erken terhis sevinci
    25. Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi..
    26. Tokat'ta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 3..
    27. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    28. Yeni partinin kurulacağı tarih..
    29. Şanlıurfa’da anız yangını korkuttu
    30. Vatandaşları uyuşturucu ve madde..
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!