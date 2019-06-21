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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,14 değer kaybederek 94.022,28 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,75 artarak 261 bin liraya yükseldi

21 Haziran 2019 Cuma 18:19
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 135,42 puan azalışla 94.022,28 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 124,06 puan ve yüzde 0,13 azalarak 94.033,63 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 415,41 puan ve yüzde 0,44 azalışla 93.742,28 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.025,04 puanı, en yüksek 94.377,75 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 değer kaybederek 94.022,28 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,19 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,52, sanayi endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yatay kapandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 64,66 puan ve yüzde 0,05 azalarak 117.766,70 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 129'u prim yaptı, 211'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Kardemir (D) ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.392,74 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.392,74 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,75 artışla 261 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7875 lira, satışta 5,8107 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7270 lira, satışta 5,7500 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,07'den, bileşik getirisi de yüzde 19,98'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1321, sterlin/dolar paritesi 1,2695, dolar/yen paritesi de 107,67 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,23 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 18:19
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  2. BIST Şirketleri
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