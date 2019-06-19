0553 313 94 23

Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,03 değer kazanarak 94.244,06 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalarak 253 bin liraya geriledi

19 Haziran 2019 Çarşamba 18:16
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25,37 puan artışla 94.244,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 212,17 puan ve yüzde 0,23 azalarak 94.006,52 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 447,21 puan ve yüzde 0,47 azalışla 93.771,49 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.317,07 puanı, en yüksek 94.774,36 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 değer kazanarak 94.244,06 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,97 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,82, sanayi endeksi yüzde 0,49, teknoloji endeksi yüzde 1,77 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 91,44 puan ve yüzde 0,08 artarak 117.972,29 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 132'si prim yaptı, 227'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Kardemir (D) ve Vestel Elektronik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.344,36 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.344,36 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 253 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8477 lira, satışta 5,8712 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8369 lira, satışta 5,8603 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,89'dan, bileşik getirisi de yüzde 21,98'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1219, sterlin/dolar paritesi 1,2633, dolar/yen paritesi de 108,36 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,35 dolardan işlem görüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 18:16
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün sonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Sanat ve Kültür Yoluyla Bağlantılar Kurmak" konferansı
    1. "Sanat ve Kültür Yoluyla Bağlantılar..
    2. FÜ girişimci ve yenilikçi..
    3. "Sanatla Terapi Safranbolu" projesi..
    4. Bozüyük’te camiler şenlendi
    5. "Balyoz davası" hakiminin FETÖ'den..
    6. Mısırlı Muhalif Ebul Futuh'un oğlu:..
    7. Araklı'daki sel
    8. Pendik’te helikopter destekli..
    9. HAK-İŞ'ten sert tepki: Kılıçdaroğlu..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan, radyo ortak..
    11. Kastamonu'daki silahlı kavga
    12. Karadeniz Vakfı Başkanı Cevahir'in acı..
    13. Hirfanlı Barajı’nda ’Asayiş Bot Timi’..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ailesi Ahmet..
    15. Denizcilik Fakültesi Mezuniyet töreni..
    16. TİAB Başkanı Yaşar Aşçıoğlu'ndan Nihat..
    17. ABD'ye bavulda canlı ispinoz kuşları..
    18. Gaziantep’te akrabaların bıçaklı..
    19. Akyazı’da evin bahçesine yıldırım düştü
    20. Giresunspor’da Başkan Sacit Ali Eren..
    21. GMİS’ten Türk-İş Genel Başkanı..
    22. Turgutlu’da motosiklet ile otomobil..
    23. Taban’dan hayvan dostu çocuklara..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şırnak'ın,..
    25. LAY-UP Basketbol Turnuvası,..
    26. Yağıştan etkilenen bölgelere kritik..
    27. Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
    28. TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi..
    29. Tanker saldırıları konusunda ABD'den..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ailesi Ahmet..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu