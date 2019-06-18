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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 2,13 değer kazanarak 94.218,70 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artarak 253 bin 250 liraya yükseldi

18 Haziran 2019 Salı 18:21
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.968,90 puan artışla 94.218,70 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 59,91 puan ve yüzde 0,06 artarak 92.309,71 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.338,02 puan ve yüzde 1,45 artışla 93.587,82 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.083,04 puanı, en yüksek 94.251,78 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,13 değer kazanarak 94.218,70 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,46, hizmetler endeksi yüzde 1,82, sanayi endeksi yüzde 1,70, teknoloji endeksi yüzde 1,89 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.419,85 puan ve yüzde 2,10 artarak 117.880,85 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 275'i prim yaptı, 75'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, Ereğli Demir Çelik ve Vestel Elektronik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.347,42 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.347,42 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 253 bin 250 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8369 lira, satışta 5,8603 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8663 lira, satışta 5,8898 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,95'ten, bileşik getirisi de yüzde 22,05'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1188, sterlin/dolar paritesi 1,2545, dolar/yen paritesi de 108,44 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,80 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 18:21
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