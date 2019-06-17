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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 1,61 değer kazanarak 92.249,80 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,52 azalarak 252 bin 500 liraya geriledi

17 Haziran 2019 Pazartesi 18:17
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.462,79 puan artışla 92.249,80 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 311,49 puan ve yüzde 0,34 azalarak 90.475,52 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 753,61 puan ve yüzde 0,83 artışla 91.540,62 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.392,10 puanı, en yüksek 92.565,50 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,61 değer kazanarak 92.249,80 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,29, hizmetler endeksi yüzde 1,08, sanayi endeksi yüzde 0,93, teknoloji endeksi yüzde 2,27 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.952,30 puan ve yüzde 1,72 artarak 115.461,00 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 306'sı prim yaptı, 74'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Petkim ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.338,53 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.338,53 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,52 azalışla 252 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8663 lira, satışta 5,8898 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8785 lira, satışta 5,9021 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,29'dan, bileşik getirisi de yüzde 22,42'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1227, sterlin/dolar paritesi 1,2557, dolar/yen paritesi de 108,66 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,04 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 18:17
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