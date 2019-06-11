0553 313 94 23

Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 1,36 değer kaybederek 92.825,57 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,28 azalarak 246 bin 500 liraya geriledi

11 Haziran 2019 Salı 18:18
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.277,51 puan azalışla 92.825,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 236,46 puan ve yüzde 0,25 artarak 94.339,53 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 364,51 puan ve yüzde 0,39 azalışla 93.738,56 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.654,25 puanı, en yüksek 94.589,29 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,36 değer kaybederek 92.825,57 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,28, sanayi endeksi yüzde 0,67, teknoloji endeksi yüzde 2,53, hizmetler endeksi yüzde 2,00 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.736,82 puan ve yüzde 1,47 azalarak 116.150,73 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 113'ü prim yaptı, 233'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.326,21 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.326,21 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 246 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7751 lira, satışta 5,7982 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8029 lira, satışta 5,8262 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,53'ten, bileşik getirisi de yüzde 22,69'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1313, sterlin/dolar paritesi 1,2718, dolar/yen paritesi de 108,56 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,73 dolardan işlem görüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 18:18
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün sonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçından notlar
    1. Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçından..
    2. İki otomobil çarpıştı: 5 Yaralı
    3. Uzungöl yolunda kaza: 3 yaralı
    4. Sınırda yapılan duvar tamamlanıyor
    5. Çöken yol tehlike saçıyor
    6. Singapurlu Bakandan İstanbul..
    7. Yıldırım isabet eden kadın hayatını..
    8. İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu..
    9. Söke’de 473 çocuk yazar imza günü..
    10. Müslümanlara saldırı hazırlığındaki..
    11. Meteoroloji'den Ankara için bir uyarı..
    12. İzmir'de aranan 690 kişi, uygulamada..
    13. Akıncı Üssü davası
    14. Çarpışan tırlar ulaşımı aksattı
    15. Vali Çiftçi’den makam aracı açıklaması
    16. Terör örgütü PKK/PYD Telabyad’da..
    17. Tarlaya yıldırım düştü, yaşlı kadın..
    18. Sözde sanatçılar ahlaksızlıkta..
    19. Yüzüne kezzap atılan Berfin 17..
    20. GÜNCELLEME - Ardahan'da bir köy..
    21. Esed'e büyük darbe! Halk sokağa döküldü
    22. Nallıhan’da tarım arazileri sel vurdu
    23. Vedat Muriç'li Kosova kazandı! Ülkede..
    24. Mısır ve ABD'li yetkililer Suriye..
    25. Sincan Belediyesinden sel mağdurlarına..
    26. Genç mucitler hünerlerini sergiledi
    27. Türkiye'yi tahrik edecekler! Uyarı..
    28. Adıyaman’da 54 kişi kene, yılan ve..
    29. Tamir ettiği cep telefonunun bataryası..
    30. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!