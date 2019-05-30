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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 3,24 değer kazanarak 90.011,62 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,42 azalarak 242 bin liraya geriledi

30 Mayıs 2019 Perşembe 18:28
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.825,32 puan artışla 90.011,62 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 845,88 puan ve yüzde 0,97 artarak 88.032,19 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.768,82 puan ve yüzde 2,03 artışla 88.955,12 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 88.032,19 puanı, en yüksek 90.011,62 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,24 değer kazanarak 90.011,62 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,64, sanayi endeksi yüzde 2,62, teknoloji endeksi yüzde 3,22, hizmetler endeksi yüzde 2,80 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3.603,93 puan ve yüzde 3,31 artarak 112.405,21 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 340'ı prim yaptı, 48'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.288,11 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.288,11 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,42 azalışla 242 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9194 lira, satışta 5,9431 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,0110 lira, satışta 6,0351 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,07'den, bileşik getirisi de yüzde 25,51'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1134, sterlin/dolar paritesi 1,2608, dolar/yen paritesi de 109,79 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,81 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 18:28
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  3. Piyasalarda gün sonu

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