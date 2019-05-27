0553 313 94 23

Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,61 değer kaybederek 85.545,40 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,02 artarak 250 bin 500 liraya yükseldi

27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:28
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 526,88 puan azalışla 85.545,40 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 433,26 puan ve yüzde 0,50 artarak 86.505,55 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 88,00 puan ve yüzde 0,10 azalışla 85.984,29 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 85.309,68 puanı, en yüksek 86.945,23 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 değer kaybederek 85.545,40 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,55, sanayi endeksi yüzde 0,86, teknoloji endeksi yüzde 0,67, hizmetler endeksi de yüzde 0,20 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 824,93 puan ve yüzde 0,77 azalarak 106.726,32 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 154'ü prim yaptı, 197'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Sasa Polyester, Halkbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.285,29 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.285,29 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,02 artışla 250 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,0418 lira, satışta 6,0660 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,0614 lira, satışta 6,0857 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,74'ten, bileşik getirisi de yüzde 26,27'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1192, sterlin/dolar paritesi 1,2677, dolar/yen paritesi de 109,54 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 69,26 dolardan işlem görüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:28
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün sonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SPK haftalık bülteni
    1. SPK haftalık bülteni
    2. "Küresel Barış ve Adalet" konulu..
    3. 16. yılında da unutulmadılar
    4. Yemen’de sel felaketinde 2 çocuk..
    5. Ülke şokta! Polisleri hedef aldılar
    6. AK Parti’den 27 Mayıs açıklaması
    7. Kız futbolcular yeteneklerini sergiledi
    8. Aracın çarptığı bisikletli çocuk..
    9. Hazine, avro cinsi kira sertifikası..
    10. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    11. Ekrem İmamoğlu engellemişti!..
    12. Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu
    13. Meslektaşı tarafından öldürülen kadın..
    14. Uzlaştırmacı eğitimini başarıyla..
    15. Borsada endekslerin değişimi
    16. Yozgat’ta trafik kazası: 1 ölü, 2..
    17. Sakarya'da otomobil tır ile çarpıştı:..
    18. Konya’da otelde yangın
    19. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    20. Çin'de drone ile kargo teslimatı başladı
    21. Dedektörle define ararken jandarmaya..
    22. Milli kanoculardan Slovakya'da 10..
    23. Dijital Medya ve Habercilik Derneği..
    24. Yol verme kavgasında hayatını kaybeden..
    25. Pazaryeri’nde yazarlar kitaplarını..
    26. Odunluktaki yangın büyümeden söndürüldü
    27. Kamyonetin altında feci şekilde can..
    28. Aliağa Belediyesinin yaz spor..
    29. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası,..
    30. Galatasaraylı Diagne'den flaş..
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'