Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 963,80 puan azalışla 92.982,27 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 919,70 puan ve yüzde 0,98 azalarak 93.026,37 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.743,98 puan ve yüzde 1,86 azalışla 92.202,09 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.541,17 puanı, en yüksek 93.076,15 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 değer kaybederek 92.982,27 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,95, hizmetler endeksi yüzde 1,12, sanayi endeksi yüzde 1,13, teknoloji endeksi de yüzde 1,37 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.105,76 puan ve yüzde 0,94 azalarak 116.178,80 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 68'i prim yaptı, 314'ü geriledi. Galatasaray, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.278,24 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.278,24 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,56 artışla 247 bin 700 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9873 lira, satışta 6,0113 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9560 lira, satışta 5,9799 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1190, sterlin/dolar paritesi 1,3085, dolar/yen paritesi de 110,92 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,12 dolardan işlem görüyor.