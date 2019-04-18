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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 1,34 değer kaybederek 96.886,48 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,23 artarak 238 bin 700 liraya yükseldi

18 Nisan 2019 Perşembe 18:14
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.316,72 puan azalışla 96.886,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 291,29 puan ve yüzde 0,30 azalarak 97.911,90 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.214,26 puan ve yüzde 1,24 azalışla 96.988,94 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.623,69 puanı, en yüksek 97.912,10 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 değer kaybederek 96.886,48 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,99, teknoloji endeksi yüzde 0,98, sanayi endeksi yüzde 0,64, hizmetler endeksi de yüzde 0,85 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.852,90 puan ve yüzde 1,50 azalarak 121.298,48 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 126'sı prim yaptı, 250'si geriledi. Garanti Bankası, Petkim, Türk Hava Yolları, Halkbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.275,79 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.275,79 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,23 artışla 238 bin 700 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8054 lira, satışta 5,8286 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7387 lira, satışta 5,7617 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,38'den, bileşik getirisi de yüzde 21,42'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1244, sterlin/dolar paritesi 1,3008, dolar/yen paritesi de 111,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,71 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 18:14
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