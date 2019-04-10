0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 1,14 değer kaybederek 97.015,02 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,42 artarak 238 bin liraya yükseldi

10 Nisan 2019 Çarşamba 18:22
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.120,28 puan azalışla 97.015,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 269,38 puan ve yüzde 0,27 artarak 98.404,68 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 289,70 puan ve yüzde 0,30 azalarak 97.845,60 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 96.912,48 puanı, en yüksek 98.456,13 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,14 değer kaybederek 97.015,02 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,24, teknoloji endeksi yüzde 1,45, sanayi endeksi yüzde 0,95, hizmetler endeksi de yüzde 1,02 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.506,91 puan ve yüzde 1,22 azalarak 121.584,02 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 124'ü prim yaptı, 251'i geriledi. Halkbank, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.307,67 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.307,67 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 238 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6687 lira, satışta 5,6914 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6536 lira, satışta 5,6763 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,6'den, bileşik getirisi de yüzde 21,74'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1256, sterlin/dolar paritesi 1,3082 dolar/yen paritesi de 110,91 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 71,39 dolardan işlem görüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 18:22
  1. BIST 100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün sonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kağıthane'de trafik kazası
    1. Kağıthane'de trafik kazası
    2. Diş macunu nasıl seçilmeli? Hangi diş..
    3. Kararı beğenmeyince hakime saldırmaya..
    4. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    5. Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’tan..
    6. AK Parti Sözcüsü Çelik: "İstanbul..
    7. Biber gazlı, bıçaklı kavgaya zabıta..
    8. Türk Polis Teşkilatı’nın 174...
    9. Yasemin Adar, Avrupa Güreş..
    10. Bulanık’ta geçici işçiler için kura..
    11. AK Parti Sözcüsü Çelik: "İtalya..
    12. Sosyoloji öğrencilerinden Elif Köse’ye..
    13. AK Parti Sözcüsü Çelik:"İsrail..
    14. Osmaniye'de 5 yıldır aranan firari..
    15. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: "AK Parti..
    16. Uşak'ta hayvanseverlerden sessiz..
    17. Dorio Melnjak: "Önümüzdeki maçta bu..
    18. Çelik: "(İstanbul seçimleri)..
    19. Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası..
    20. Ömer Çelik: "(İstanbul seçimleri)..
    21. Kaza öldüğü sanılan kadını kocasının..
    22. Uysal, Büyükçekmece seçimlerini..
    23. Geleneksel çocuk oyunları büyük ilgi..
    24. 'Örümcek Adam' çetesi yakalandı
    25. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İtalyan..
    26. Tunus'tan "Hafter'in Trablus'a..
    27. Gölbaşı’nda Polis Haftası kutlandı
    28. Kırşehir Belediyespor’da para krizi
    29. "Mueller soruşturması bir darbe..
    30. ABD'de patlama! Bina çöktü
    Ekrem İmamoğlu: Bedeli ağır olur
    Ekrem İmamoğlu: Bedeli ağır olur
    YSK reddetmişti... AK Parti'den açıklama!
    YSK reddetmişti... AK Parti'den açıklama!
    Türkiye ile yakınlaşan o ülkede sokaklar karıştı
    Türkiye ile yakınlaşan o ülkede sokaklar karıştı
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    İmamoğlu CHP'li yazarı bile çileden çıkarttı! Altaylı hak vermişti, Sevilay saydırdı
    İmamoğlu CHP'li yazarı bile çileden çıkarttı! Altaylı hak vermişti, Sevilay saydırdı

    Günün Karikatürü

    10 Nisan 2019
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!