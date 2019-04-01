Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 317,10 puan artışla 94.101,28 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 124,25 puan ve yüzde 0,13 artarak 93.908,43 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 176,92 puan ve yüzde 0,19 artarak 93.961,10 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.864,50 puanı, en yüksek 95.117,54 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 değer kazanarak 94.101,28 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,92, teknoloji endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,79, sanayi endeksi yüzde 1,69 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 63,89 puan ve yüzde 0,05 azalarak 117.486,28 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 251'i prim yaptı, 104'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Akbank ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.292,57 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.292,57 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,70 azalışla 231 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,5946 lira, satışta 5,6171 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6245 lira, satışta 5,6470 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,63'ten, bileşik getirisi de yüzde 21,69'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1221, sterlin/dolar paritesi 1,3131 dolar/yen paritesi de 111,23 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 68,79 dolardan işlem görüyor.