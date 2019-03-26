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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 1,96 değer kaybederek 97.378,58 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,51 azalarak 233 bin liraya geriledi

26 Mart 2019 Salı 18:18
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.947,33 puan azalışla 97.378,58 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 664,53 puan ve yüzde 0,67 artarak 99.990,45 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.053,68 puan ve yüzde 1,06 azalarak 98.272,24 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.153,89 puanı, en yüksek 100.260,14 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,96 değer kaybederek 97.378,58 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,35, sanayi endeksi yüzde 1,59, teknoloji endeksi yüzde 2,43, hizmetler endeksi de yüzde 1,37 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.552,24 puan ve yüzde 2,05 azalarak 122.205,24 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 113'ü prim yaptı, 262'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Kardemir (D) ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.315,01 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.315,01 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,51 azalışla 233 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4906 lira, satışta 5,5126 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6418 lira, satışta 5,6644 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,67'den, bileşik getirisi de yüzde 19,54'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1293, sterlin/dolar paritesi 1,3230, dolar/yen paritesi de 110,57 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,67 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 18:18
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