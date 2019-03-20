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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 1,48 değer kaybederek 103.310,21 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalarak 229 bin 800 liraya geriledi

20 Mart 2019 Çarşamba 18:22
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.551,43 puan azalışla 103.310,21 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 55,01 puan ve yüzde 0,05 azalarak 104.806,63 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 418,97 puan ve yüzde 0,40 azalarak 104.442,66 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 103.181,19 puanı, en yüksek 105.098,82 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,48 değer kaybederek 103.310,21 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,07, sanayi endeksi yüzde 1,55, teknoloji endeksi yüzde 1,70, hizmetler endeksi de yüzde 1,77 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.208,29 puan ve yüzde 1,68 azalarak 129.621,04 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 113'ü prim yaptı, 256'sı geriledi. Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim ve Vestel Elektronik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.303,45 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.303,45 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 229 bin 800 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4662 lira, satışta 5,4881 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4604 lira, satışta 5,4823 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,76'dan, bileşik getirisi de yüzde 18,55'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1359, sterlin/dolar paritesi 1,3208, dolar/yen paritesi de 111,43 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 68,01 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 18:22
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