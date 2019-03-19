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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,26 değer kazanarak 104.861,61 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artarak 230 bin 500 liraya yükseldi

19 Mart 2019 Salı 18:23
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 266,98 puan artışla 104.861,64 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 69,48 puan ve yüzde 0,07 artarak 104.664,14 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 108,58 puan ve yüzde 0,10 azalarak 104.486,08 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 104.154,43 puanı, en yüksek 105.929,13 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kazanarak 104.861,64 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,06 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,83, teknoloji endeksi yüzde 0,31 değer kazandı, hizmetler endeksi ise 2,49 puanla yatay kapandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 328,23 puan ve yüzde 0,25 artarak 131.829,33 puandan kapandı. İşlem gören 516 hisse senedinin 196'sı prim yaptı, 161'i geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti Bankası, Petkim ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.307,39 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.307,39 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 230 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4741 lira, satışta 5,4604 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4506 lira, satışta 5,4725 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,80'den, bileşik getirisi de yüzde 18,60'tan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1353, sterlin/dolar paritesi 1,3262, dolar/yen paritesi de 111,36 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 67,48 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 18:23
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