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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,68 değer kaybederek 100.850,42 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,35 azalarak 226 bin 500 liraya geriledi

11 Mart 2019 Pazartesi 18:23
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 687,86 puan azalışla 100.850,42 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 348,68 puan ve yüzde 0,34 artarak 101.886,95 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 246,85 puan ve yüzde 0,24 artarak 101.785,12 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 100.651,72 puanı, en yüksek 102.342,81 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 değer kaybederek 100.850,42 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,36, teknoloji endeksi yüzde 1,62, sanayi endeksi yüzde 0,12, hizmetler endeksi yüzde 1,71 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 775,89 puan ve yüzde 0,61 azalarak 126.332,41 puandan kapandı. İşlem gören 528 hisse senedinin 142'si prim yaptı, 224'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Vestel Elektronik, Garanti Bankası, Petkim ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.293,09 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.293,09 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,35 azalarak 226 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4307 lira, satışta 5,4525 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4505 lira, satışta 5,4724 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1235, sterlin/dolar paritesi 1,3077, dolar/yen paritesi de 111,19 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,40 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 18:23
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