0553 313 94 23

Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 1,13 değer kaybederek 102.282,68 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,28 artarak 225 bin 350 liraya yükseldi

07 Mart 2019 Perşembe 18:22
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.170,16 puan azalışla 102.282,68 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 400,75 puan ve yüzde 0,39 artarak 103.853,59 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 271,99 puan ve yüzde 0,26 artarak 103.724,84 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 102.263,98 puanı, en yüksek 104.194,20 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,13 değer kaybederek 102.282,68 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,23, teknoloji endeksi yüzde 3,40, hizmetler endeksi yüzde 0,24, sanayi endeksi de yüzde 1,36 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.375,39 puan ve yüzde 1,06 azalarak 127.952,82 puandan kapandı. İşlem gören 528 hisse senedinin 69'sı prim yaptı, 284'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Akbank ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.285,58 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.285,58 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,28 artarak 225 bin 350 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4271 lira, satışta 5,4489 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3752 lira, satışta 5,3967 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,05'ten, bileşik getirisi de yüzde 18,86'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1236, sterlin/dolar paritesi 1,3100, dolar/yen paritesi de 111,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,73 dolardan işlem görüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 18:22
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün sonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Yargıtay üyesinin yargılandığı dava
    1. Eski Yargıtay üyesinin yargılandığı dava
    2. Türkiye Badminton Federasyonuna Çinli..
    3. Burdur'da tarihi eser operasyonu
    4. Theresa May’a tepki gösterdi ve..
    5. "Pakistan ile savaş istemiyoruz ancak..
    6. İki çocuk 3 gün kaçtıkları otomobilde..
    7. Aytemiz Alanyaspor'da Erzurumspor maçı..
    8. THY'den yolcularına 64.4 bin ton..
    9. Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye..
    10. Bursa'da yalnız yaşayan adam evinde..
    11. Yıldırım'dan Fenerbahçe Spor Kulübü'ne..
    12. Cinayet zanlısının evini yakmak için..
    13. Binali Yıldırım ve İsmail Erdem MHP..
    14. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "S-400 Hava..
    15. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD,..
    16. Sanatçılardan "koruyucu aile" mesajı
    17. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel..
    18. Bakan Turhan: “Bu millet zillet..
    19. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    20. AK Parti Tut İlçesinde miting gibi..
    21. Bahçeli: "S-400 Hava Savunma..
    22. Şenol Güneş'in basın toplantısı (2)
    23. Otomobildeki deterjan bidonlarından..
    24. Mısır ordusu Gazze sınırındaki 9..
    25. İŞKUR TYP alımı 2019 | İŞKUR iş..
    26. Ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle..
    27. Bahçeli: PKK, FETÖ, emperyalizm beka..
    28. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel..
    29. Azerbaycan PKK'lı teröristi Türkiye'ye..
    30. Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 8..
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı