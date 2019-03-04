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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,90 değer kazanarak 104.193,33 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,05 azalarak 222 bin 950 liraya geriledi

04 Mart 2019 Pazartesi 18:21
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 926,75 puan artışla 104.193,33 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 297,52 puan ve yüzde 0,29 artarak 103.564,09 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 428,98 puan ve yüzde 0,42 artarak 103.695,56 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 103.475,19 puanı, en yüksek 104.617,02 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,90 değer kazanarak 104.193,33 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,64, sanayi endeksi yüzde 0,75, teknoloji endeksi yüzde 0,83 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,22 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.150,06 puan ve yüzde 0,89 artarak 130.560,63 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 234'ü prim yaptı, 137'si geriledi. Petkim, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.284,96 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.284,96 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,05 azalışla 222 bin 950 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3743 lira, satışta 5,3959 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3404 lira, satışta 5,3618 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,03'ten, bileşik getirisi de yüzde 18,84'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1322, sterlin/dolar paritesi 1,3194, dolar/yen paritesi de 111,92 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,02 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 18:21
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