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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,37 değer kazanarak 104.529,93 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,29 artarak 226 bin 550 liraya yükseldi

28 Şubat 2019 Perşembe 18:13
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 388,89 puan artışla 104.529,93 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 106,53 puan ve yüzde 0,10 artarak 104.247,57 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 524,02 puan ve yüzde 0,50 artışla 104.665,06 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 104.127,99 puanı, en yüksek 105.069,55 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 değer kazanarak 104.529,93 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,32, teknoloji endeksi yüzde 0,23, hizmetler endeksi yüzde 0,17 değer kazandı, sanayi endeksi ise yüzde 0,58 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 569,70 puan ve yüzde 0,44 artarak 131.328,11 puandan kapandı. İşlem gören 524 hisse senedinin 209'u prim yaptı, 142'si geriledi. Türk Hava Yolları, Vestel Elektronik, Garanti Bankası, ASELSAN ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.317,46 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.317,46 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 226 bin 550 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3140 lira, satışta 5,3353 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2868 lira, satışta 5,3080 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1375, sterlin/dolar paritesi 1,3293, dolar/yen paritesi de 111,23 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,10 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 18:13
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