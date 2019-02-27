0553 313 94 23

Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,90 değer kaybederek 104.141,04 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yatay seyrederek 225 bin 900 lira oldu

27 Şubat 2019 Çarşamba 18:17
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 941,27 puan azalışla 104.141,04 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 35,17 puan ve yüzde 0,03 artarak 105.117,48 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 640,62 puan ve yüzde 0,61 azalarak 104.441,69 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 104.117,24 puanı, en yüksek 105.269,35 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,90 değer kaybederek 104.141,04 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,88, sanayi endeksi yüzde 0,74, teknoloji endeksi yüzde 3,27, hizmetler endeksi de yüzde 0,34 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.188,18 puan ve yüzde 0,90 azalarak 130.758,40 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 131'i prim yaptı, 231'i geriledi. Türk Hava Yolları, Vestel Elektronik, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.323,29 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.323,29 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yatay seyrederek 225 bin 900 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2868 lira, satışta 5,3080 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2912 lira, satışta 5,3124 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,96'dan, bileşik getirisi de yüzde 18,77'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1383, sterlin/dolar paritesi 1,3322, dolar/yen paritesi de 110,81 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,78 dolardan işlem görüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 18:17
  1. BIST 100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün sonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Trump, ırkçı ve dolandırıcı”
    1. “Trump, ırkçı ve dolandırıcı”
    2. Erzurum yerel seçim anket sonuçları..
    3. Kaymakam Osman Bilici’ye Vergi Haftası..
    4. Katar Pakistan'a uçuşları askıya aldı
    5. Fatih Terim'den İstiklal Marşı..
    6. Bingöl'de yarın okullar tatil olacak..
    7. AK Parti’li Baybatur: “Cumhur..
    8. Osmanlıspor'un sırrı "sistem"de
    9. Ankara ve İstanbul'da kaçak tütün..
    10. Anadolu’da Türk Varlığı Açısından..
    11. Bilal Erdoğan Midyat’ta TÜGVA’nın..
    12. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (1):
    13. Fransa'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    14. Siirt'te 3 uyuşturucu ticaretine 3..
    15. Çalıntı sorularla TSK'ye giren..
    16. Van’da trafik kazaları MOBESE’ye..
    17. Köpeğine ateş açan akrabasını başından..
    18. Fransa'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    19. Dolu yağışı seçim çalışmasına engel..
    20. Isparta Belediyesi 3.Kitap Fuarı
    21. Dışişleri Bakanlığından Mısır’a taziye..
    22. Tokat’ta “Sosyal Destek Hızır” projesi
    23. Çukurova Basketbol - Beşiktaş maçının..
    24. SANKO Üniversitesi Kilis’te kariyer..
    25. Bursa'da zenginleştirilmiş alüminyumla..
    26. Kan tahlili yaptırmadan önce nelere..
    27. Kayseri'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası
    28. WhatsApp kullananlar dikkat! Güvenlik..
    29. Sosyal medyada canlı yayındayken kaza..
    30. Trenden ayrılan vagonlar, yük trenine..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor