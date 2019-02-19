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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,01 değer kazanarak 101.742,14 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,91 artarak 227 bin 200 liraya yükseldi

19 Şubat 2019 Salı 18:31
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,62 puan artışla 101.742,14 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 116,65 puan ve yüzde 0,11 artarak 101.845,16 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 602,43 puan ve yüzde 0,59 azalarak 101.126,09 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 100.713,11 puanı, en yüksek 101.978,94 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 değer kazanarak 101.742,14 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,18, sanayi endeksi yüzde 0,25 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,49, hizmetler endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,94 puan azalışla yatay kapanarak 128.172,24 puandan kapandı. İşlem gören 522 hisse senedinin 174'ü prim yaptı, 181'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D) ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.335,29 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.335,29 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,91 artışla 227 bin 200 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3015 lira, satışta 5,3227 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2885 lira, satışta 5,3097 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,48'den, bileşik getirisi de yüzde 18,24'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1326, sterlin/dolar paritesi 1,2998, dolar/yen paritesi de 110,67 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,40 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 18:31
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