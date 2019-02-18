Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 986,50 puan azalışla 101.728,51 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 151,80 puan ve yüzde 0,15 artarak 102.866,81 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 121,98 puan yüzde 0,12 artarak 102.836,99 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.728,51 puanı, en yüksek 103.131,15 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,96 değer kaybederek 101.728,51 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,64, hizmetler endeksi yüzde 0,89 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 1,50, sanayi endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.438,84 puan ve yüzde 1,11 azalarak 128.173,19 puandan kapandı. İşlem gören 522 hisse senedinin 172'si prim yaptı, 200'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), ASELSAN ve Ereğli Demir Çelik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.326,05 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.326,05 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,12 artışla 225 bin 150 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2885 lira, satışta 5,3097 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2564 lira, satışta 5,2775 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,51'den, bileşik getirisi de yüzde 18,28'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1319, sterlin/dolar paritesi 1,2926, dolar/yen paritesi de 110,58 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,52 dolardan işlem görüyor.

