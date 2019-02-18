0553 313 94 23

Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,96 değer kaybederek 101.728,51 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,12 artarak 225 bin 150 liraya yükseldi

18 Şubat 2019 Pazartesi 18:19
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 986,50 puan azalışla 101.728,51 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 151,80 puan ve yüzde 0,15 artarak 102.866,81 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 121,98 puan yüzde 0,12 artarak 102.836,99 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.728,51 puanı, en yüksek 103.131,15 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,96 değer kaybederek 101.728,51 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,64, hizmetler endeksi yüzde 0,89 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 1,50, sanayi endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.438,84 puan ve yüzde 1,11 azalarak 128.173,19 puandan kapandı. İşlem gören 522 hisse senedinin 172'si prim yaptı, 200'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), ASELSAN ve Ereğli Demir Çelik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.326,05 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.326,05 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,12 artışla 225 bin 150 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2885 lira, satışta 5,3097 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2564 lira, satışta 5,2775 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,51'den, bileşik getirisi de yüzde 18,28'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1319, sterlin/dolar paritesi 1,2926, dolar/yen paritesi de 110,58 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,52 dolardan işlem görüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 18:19
  1. BIST 100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün sonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akhisarspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
    1. Akhisarspor, Galatasaray maçı..
    2. "Kartpostal belediyeciliğinden uzak..
    3. Bursa’da köfteli çorba şenliği
    4. Emekli polis memuruna "uyarı cezası"..
    5. Camili Bilgievi’nden file örme..
    6. İş adamı Murat Demir, Cide’ye..
    7. Bacakta yanma hissi nasıl geçer?
    8. Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı..
    9. Hakkari’de kaçakçılık operasyonu
    10. Malatya'da kaçak kazı operasyonu: 3..
    11. ‘Etkili İletişim ve Nezaket Kuralları’..
    12. Ankara'da pompalıyla havaya ateş açan..
    13. Şanlıurfa’da yol verme kavgası: 10..
    14. IKBY'de geçici parlamento başkanı..
    15. Af yasası ve ceza indirimi olacak mı?..
    16. Uçar: “Yakutiye; tarihi kimliği olan..
    17. Piyasalarda gün sonu
    18. Sekmen: “Çalışacağız, koşacağız ve..
    19. Jandarma teşkilatının 180. yıl dönümü
    20. AK Parti'nin Isparta mitingi
    21. Adana'daki silahlı saldırı davasında..
    22. Borsa günü düşüşle tamamladı
    23. 4. kattan düşen yaşlı kadın hayatını..
    24. Suudi Arabistan'da alimler greve..
    25. ALTSO Başkanı Şahin: "Yazılanlar..
    26. 100. Yılında Ardahan Kongreleri..
    27. CHP Çaycuma ilçe yönetimi görevden..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hamlemizle..
    29. FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem..
    30. Göçen maden ocağının ’kaçak’ olduğu..
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!
    Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!