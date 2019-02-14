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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,48 değer kazanarak 102.129,99 puana yükseldi- Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artarak 222 bin 250 liraya yükseldi

14 Şubat 2019 Perşembe 18:19
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 484,17 puan artışla 102.129,99 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 277,74 puan ve yüzde 0,27 artarak 101.923,55 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 149,88 puan yüzde 0,15 azalarak 101.495,93 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 100.749,57 puanı, en yüksek 102.616,62 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 değer kazanarak 102.129,99 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,64, teknoloji endeksi yüzde 2,43, sanayi endeksi yüzde 0,69 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,49 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 851,47 puan ve yüzde 0,67 artarak 128.785,77 puandan kapandı. İşlem gören 517 hisse senedinin 189'u prim yaptı, 174'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, İş Bankası (C) ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.308,57 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.308,57 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 222 bin 250 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2830 lira, satışta 5,3042 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2392 lira, satışta 5,2602 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,67'den, bileşik getirisi de yüzde 18,45'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1288, sterlin/dolar paritesi 1,2775, dolar/yen paritesi de 110,76 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,68 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 18:19
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