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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,19 değer kazanarak 102.784,03 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artarak 220 bin 500 liraya yükseldi

07 Şubat 2019 Perşembe 18:23
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 199,77 puan artışla 102.784,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 168,57 puan ve yüzde 0,16 artarak 102.752,83 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 69,32 puan yüzde 0,07 azalarak 102.514,94 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.945,35 puanı, en yüksek 102.937,16 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 değer kazanarak 102.784,03 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,14 ve hizmetler endeksi yüzde 0,30 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,21 ve sanayi endeksi yüzde 0,98 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 268,75 puan ve yüzde 0,21 artarak 129.138,46 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 189'u prim yaptı, 176'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D) ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.309,66 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.309,66 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artarak 220 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2371 lira, satışta 5,2580 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2052 lira, satışta 5,2261 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1351, sterlin/dolar paritesi 1,2970, dolar/yen paritesi de 109,78 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,30 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 18:23
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