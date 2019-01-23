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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,47 değer kazanarak 100.141,04 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalarak 219 bin 450 liraya düştü

23 Ocak 2019 Çarşamba 18:20
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 463,94 puan artışla 100.141,04 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 60,41 puan ve yüzde 0,06 artarak 99.737,52 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 90,25 puan ve yüzde 0,09 değer kazanarak 99.767,36 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 99.059,93 puanı, en yüksek 100.488,14 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,47 değer kazanarak 100.141,04 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,15 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 1,11, teknoloji endeksi yüzde 1,48 ve sanayi endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 468,22 puan ve yüzde 0,37 artarak 126.442,15 puandan kapandı. İşlem gören 522 hisse senedinin 209'u prim yaptı, 149'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Akbank ve VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.279,85 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.279,85 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre 0,70 azalışla 219 bin 450 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3105 lira, satışta 5,3317 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3417 lira, satışta 5,3631 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1370, sterlin/dolar paritesi 1,3062, dolar/yen paritesi de 109,83 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,62 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 18:20
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