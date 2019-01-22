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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 1,76 değer kazanarak 99.677,11 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artarak 221 bin liraya çıktı

22 Ocak 2019 Salı 18:27
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.721,94 puan artışla 99.677,11 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 35,74 puan ve yüzde 0,04 artarak 97.990,90 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.172,98 puan ve yüzde 1,20 değer kazanarak 99.128,14 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.856,07 puanı, en yüksek 99.677,11 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 1,76 değer kazanarak gün içinde gördüğü en yüksek seviyeden kapanış yaptı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,13, hizmetler endeksi yüzde 1,04, teknoloji endeksi yüzde 0,38 ve sanayi endeksi yüzde 1,60 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.376,47 puan ve yüzde 1,92 artarak 125.973,93 puandan kapandı. İşlem gören 522 hisse senedinin 238'i prim yaptı, 107'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Akbank ve VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.282,08 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.282,08 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre 0,55 artışla 221 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3417 lira, satışta 5,3631 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3332 lira, satışta 5,3546 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,32'den, bileşik getirisi de yüzde 18,07'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1359, sterlin/dolar paritesi 1,2935, dolar/yen paritesi de 109,32 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,73 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 18:27
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