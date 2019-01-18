Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.637,52 puan artışla 98.454,88 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 375,54 puan ve yüzde 0,39 artarak 97.192,90 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 682,63 puan ve yüzde 0,71 değer kazanarak 97.499,98 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.046,00 puanı, en yüksek 98.662,21 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 1,69 değer kazanarak 98.454,88 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,74, hizmetler endeksi yüzde 1,72, sanayi endeksi yüzde 2,75 ve teknoloji endeksi yüzde 2,13 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.075,41 puan ve yüzde 1,70 artarak 124.427,99 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 271'i prim yaptı, 98'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), ASELSAN ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.284,28 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.284,28 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre 0,67 azalışla 222 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3392 lira, satışta 5,3606 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3525 lira, satışta 5,3740 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,46'dan, bileşik getirisi de yüzde 18,22'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1373, sterlin/dolar paritesi 1,2911, dolar/yen paritesi de 109,43 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,20 dolardan işlem görüyor.

