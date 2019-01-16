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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 2,40 değer kazanarak 95.411,49 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,75 azalarak 223 bin 800 liraya geriledi

16 Ocak 2019 Çarşamba 18:25
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.238,22 puan artışla 95.411,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 191,88 puan ve yüzde 0,21 artarak 93.365,15 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 239,24 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 93.412,51 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 93.023,46 puanı, en yüksek 95.440,55 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 2,40 değer kazanarak 95.411,49 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,76, hizmetler endeksi yüzde 0,89, sanayi endeksi yüzde 0,32 ve teknoloji endeksi yüzde 1,61 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3.200,63 puan ve yüzde 2,73 artarak 120.476,45 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 239'u prim yaptı, 124'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, VakıfBank ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.292,69 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.292,69 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre 0,75 azalışla 223 bin 800 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3999 lira, satışta 5,4216 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4363 lira, satışta 5,4581 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,36'dan, bileşik getirisi de yüzde 18,11'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1398, sterlin/dolar paritesi 1,2876, dolar/yen paritesi de 108,87 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,77 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 18:25
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