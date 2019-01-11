Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 490,73 puan artışla 91.687,04 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 306,95 puan ve yüzde 0,34 artarak 91.503,26 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 496,44 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak 91.692,75 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.262,53 puanı, en yüksek 92.028,48 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,54 değer kazanarak 91.687,04 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,01, hizmetler endeksi yüzde 0,57 ve sanayi endeksi yüzde 0,13 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 1,13 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 703,68 puan ve yüzde 0,61 artarak 115.158,32 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 210'u prim yaptı, 138'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, ASELSAN ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.288,90 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.288,90 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre 0,35 azalışla 225 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4205 lira, satışta 5,4422 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4588 lira, satışta 5,4806 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,15'ten, bileşik getirisi de yüzde 18,98'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1474, sterlin/dolar paritesi 1,2801, dolar/yen paritesi de 108,46 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,57 dolardan işlem görüyor.