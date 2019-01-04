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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 1,64 değer kazanarak 88.830,82 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,99 azalarak 224 bin 550 liraya geriledi

04 Ocak 2019 Cuma 18:29
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.431,81 puan artışla 88.830,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 495,17 puan ve yüzde 0,57 artarak 87.894,19 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.133,96 puan ve yüzde 1,30 değer kazanarak 88.532,98 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 87.894,19 puanı, en yüksek 89.121,11 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 1,64 değer kazanarak 88.830,82 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,82, teknoloji endeksi yüzde 1,43, hizmetler endeksi yüzde 0,26 ve sanayi endeksi de yüzde 1,07 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.911,55 puan ve yüzde 1,75 artarak 111.396,53 puandan kapandı. İşlem gören 519 hisse senedinin 277'si prim yaptı, 95'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.280,85 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.280,85 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre 0,99 azalışla 224 bin 550 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4050 lira, satışta 5,4267 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4550 lira, satışta 5,4768 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,79'dan, bileşik getirisi de yüzde 19,68'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1351, sterlin/dolar paritesi 1,2625, dolar/yen paritesi de 108,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 57,80 dolardan işlem görüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 18:29
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