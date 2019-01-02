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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 2,64 değer kaybederek 88.865,01 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 1,69 artarak 222 bin liraya yükseldi

02 Ocak 2019 Çarşamba 18:30
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.405,47 puan azalışla 88.865,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 284,35 puan ve yüzde 0,31 azalarak 90.986,13 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.469,09 puan ve yüzde 1,61 değer kaybederek 89.801,39 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 88.650,37 puanı, en yüksek 90.986,13 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,64 değer kaybederek 88.865,01 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,95, teknoloji endeksi yüzde 2,41, hizmetler endeksi yüzde 2,34 ve sanayi endeksi de yüzde 2,16 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3.212,32 puan ve yüzde 2,81 azalarak 111.130,62 puandan kapandı. İşlem gören 541 hisse senedinin 91'i prim yaptı, 299'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Kardemir (D) ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.285,28 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.285,28 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre 1,69 artışla 222 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3279 lira, satışta 5,3492 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2773 lira, satışta 5,2984 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,97'den, bileşik getirisi de yüzde 19,87'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1366, sterlin/dolar paritesi 1,2622, dolar/yen paritesi de 109,33 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,30 dolardan işlem görüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 18:30
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  3. Piyasalarda gün sonu

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