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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,92 değer kazanarak 91.270,48 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,11 artarak 218 bin 300 liraya yükseldi

31 Aralık 2018 Pazartesi 18:22
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 835,15 puan artışla 91.270,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 239,78 puan ve yüzde 0,27 artarak 90.675,11 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 103,52 puan ve yüzde 0,11 değer kazanarak 90.538,85 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.323,93 puanı, en yüksek 91.338,37 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,92 değer kazanarak 91.270,48 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,80, teknoloji endeksi yüzde 1,04, hizmetler endeksi yüzde 1,23 ve sanayi endeksi de yüzde 0,77 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 991,40 puan ve yüzde 0,87 artarak 114.342,94 puandan kapandı. İşlem gören 541 hisse senedinin 261'i prim yaptı, 92'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Gersan Elektrik, Işıklar Enerji ve İş Bankası (C) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.280,50 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.280,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre 1,11 artışla 218 bin 300 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2773 lira, satışta 5,2984 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2573 lira, satışta 5,2783 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,80'den, bileşik getirisi de yüzde 19,68'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1435, sterlin/dolar paritesi 1,2799, dolar/yen paritesi de 109,99 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 53,73 dolardan işlem görüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 18:22
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  3. Piyasalarda gün sonu

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