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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,19 değer kazanarak 91.002,17 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,46 artışla 216 bin 500 lira oldu

26 Aralık 2018 Çarşamba 18:22
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 172,60 puan artışla 91.002,17 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 291,64 puan ve yüzde 0,32 artarak 91.121,22 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 187,49 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 91.017,06 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.687,46 puanı, en yüksek 91.393,91 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 değer kazancıyla 91.002,17 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,52, teknoloji endeksi yüzde 0,18 ve sanayi endeksi yüzde 0,05 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,27 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 267,33 puan ve yüzde 0,24 artarak 113.966,51 puandan kapandı. İşlem gören 538 hisse senedinin 164'ü prim yaptı, 187'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Halkbank ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.276,44 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.276,44 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,46 değer kazanarak 216 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2795 lira, satışta 5,3006 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2997 lira, satışta 5,3209 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1401, sterlin/dolar paritesi 1,2694, dolar/yen paritesi de 110,48 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 51,76 dolardan işlem görüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 18:22
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  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün sonu

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