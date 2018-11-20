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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 3,05 değer kaybederek 91.686,35 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,77 değer kazanarak 210 bin 600 lira oldu - Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1394, sterlin/dolar paritesi 1,2825, dolar/yen paritesi de 112,38 düzeyinde seyrediyor

20 Kasım 2018 Salı 18:23
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.884,54 puan azalışla 91.686,35 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 291,14 puan ve yüzde 0,31 azalarak 94.279,75 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.109,98 puan ve yüzde 1,17 değer kaybederek 93.460,92 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.545,81 puanı, en yüksek 94.391,73 puanı gören endeks, günü yüzde 3,05 değer kaybederek 91.686,35 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,74, sanayi endeksi yüzde 3,38, hizmetler endeksi yüzde 2,63 ve teknoloji endeksi de yüzde 3,39 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3.773,63 puan ve yüzde 3,18 azalarak 114.857,75 puandan kapandı. İşlem gören 529 hisse senedinin 83'ü prim yaptı, 314'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Şekerbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.222,63 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.222,63 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,77 değer kazanarak 210 bin 600 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,74'ten, bileşik getirisi de yüzde 20,71'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3235 lira, satışta 5,3448 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3194 lira, satışta 5,3407 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1394, sterlin/dolar paritesi 1,2825, dolar/yen paritesi de 112,38 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,81 dolardan işlem görüyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 18:23
  1. BIST 100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün sonu

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