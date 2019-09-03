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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 240'ı yükseldi, 120'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7760 liradan, avro 6,3220 liradan işlem görüyor

03 Eylül 2019 Salı 13:08
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,77 artışla 99.100,13 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 757,22 puan değer kazandı. Dün, 98.342,90 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 29,86 puan ve yüzde 0,03 azalışla 98.313,05 puandan başladı. Endeks, en düşük 97.957,32 puanı, en yüksek 99.269,67 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,20, teknoloji endeksi yüzde 0,52, sanayi endeksi yüzde 0,94 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 240'ı yükseldi, 120'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Halkbank ve Akbank oldu.


- Altının onsu 1.532,61 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,42, bileşik getirisi yüzde 16,01 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0942, sterlin/dolar paritesi 1,1985, dolar/yen paritesi 106,05 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7760 liradan, avro 6,3220 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.532,61 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,43 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:08
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün ortası

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