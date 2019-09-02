Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,14 artışla 97.822,94 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.104,46 puan değer kazandı. Perşembe günü 96.718,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 19,20 puan ve yüzde 0,02 artışla 96.737,68 puandan başladı. Endeks, en düşük 96.737,68 puanı, en yüksek 97.852,31 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,48, teknoloji endeksi yüzde 1,65, hizmetler endeksi yüzde 0,92 ve sanayi endeksi yüzde 0,74 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 280'i yükseldi, 88'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Petkim ve Akbank oldu.





- Altının onsu 1.525,97 dolar seviyesinde





Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,63, bileşik getirisi yüzde 16,24 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0965, sterlin/dolar paritesi 1,2080, dolar/yen paritesi 106,30 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8130 liradan, avro 6,3780 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.525,97 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,28 dolardan işlem görüyor.



