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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 261'i yükseldi, 91'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8290 liradan, avro 6,4560 liradan işlem görüyor

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:12
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,76 artışla 96.638,62 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 730,27 puan değer kazandı. Dün, 95.908,35 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 221,35 puan ve yüzde 0,23 artışla 96.129,69 puandan başladı. Endeks, en düşük 95.782,29 puanı, en yüksek 96.829,12 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,52, teknoloji endeksi yüzde 1,80, hizmetler endeksi yüzde 0,97, sanayi endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 261'i yükseldi, 91'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Yapı Kredi Bankası ve Pegasus oldu.


- Altının onsu 1.539,67 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,86, bileşik getirisi yüzde 16,49 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1076, sterlin/dolar paritesi 1,2187, dolar/yen paritesi 106,21 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8290 liradan, avro 6,4560 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.539,67 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,37 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:12
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün ortası

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