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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 253'ü yükseldi, 104'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7710 liradan, avro 6,3850 liradan işlem görüyor

23 Ağustos 2019 Cuma 13:07
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,02 artışla 96.362,95 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 968,70 puan değer kazandı. Dün, 95.394,24 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 294,03 puan ve yüzde 0,31 artışla 95.688,27 puandan başladı. Endeks, en düşük 95.270,66 puanı, en yüksek 96.574,81 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,32, teknoloji endeksi yüzde 0,20, hizmetler endeksi yüzde 0,85, sanayi endeksi yüzde 0,73 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 253'ü yükseldi, 104'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Halkbank ve ASELSAN oldu.


- Altının onsu 1.497,25 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1058, sterlin/dolar paritesi 1,2210, dolar/yen paritesi 106,65 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7710 liradan, avro 6,3850 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.05 itibarıyla 1.497,25 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,75 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 13:07
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün ortası

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