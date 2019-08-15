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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 88'i yükseldi, 302'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,5920 liradan, avro 6,2450 liradan işlem görüyor

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:21
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,31 azalışla 97.109,81 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 2.295,21 puan değer kaybetti. Önceki kapanışta 99.405,03 puan olan BIST 100 endeksi, güne 900,98 puan ve yüzde 0,91 azalışla 98.504,05 puandan başladı. Endeks, en düşük 96.857,73 puanı, en yüksek 98.530,87 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,51, sanayi endeksi yüzde 2,28 ve teknoloji endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 88'i yükseldi, 302'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Pegasus ve Halkbank oldu.


- Altının onsu 1.520,85 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1154, sterlin/dolar paritesi 1,2101, dolar/yen paritesi 105,85 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,5920 liradan, avro 6,2450 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.10 itibarıyla 1.520,85 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,20 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:21
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün ortası

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