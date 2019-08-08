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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 231'i yükseldi, 109'u değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,4780 liradan, avro 6,1580 liradan işlem görüyor

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:12
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,72 artışla 98.760,60 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 704,13 puan değer kazandı. Dün, 98.056,47 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.068,27 puan ve yüzde 1,09 artışla 99.124,74 puandan başladı. Endeks, en düşük 98.121,43 puanı, en yüksek 99.331,60 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,09, hizmetler endeksi yüzde 0,92, sanayi endeksi yüzde 1,40 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 231'i yükseldi, 109'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Akbank ve ASELSAN oldu.


- Altının onsu 1.496,17 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,98, bileşik getirisi yüzde 15,55 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1208, sterlin/dolar paritesi 1,2157, dolar/yen paritesi 106,12 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,4780 liradan, avro 6,1580 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.10 itibarıyla 1.496,17 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 57,10 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:12
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün ortası

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