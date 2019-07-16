Piyasalarda gün ortası Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 289'u yükseldi, 75'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7130 liradan, avro 6,4190 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1 artışla 98.066,17 puandan tamamladı.



Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 967,84 puan değer kazandı. Cuma günü 97.098,34 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 762,07 puan ve yüzde 0,78 artışla 97.860,40 puandan başladı. Endeks, en düşük 97.633,85 puanı, en yüksek 98.512,74 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,03, teknoloji endeksi yüzde 0,66, sanayi endeksi yüzde 0,88 ve hizmetler endeksi yüzde 0,99 değer kazandı.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 289'u yükseldi, 75'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve VakıfBank oldu.







- Altının onsu 1.415,08 dolar seviyesinde







Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,09, bileşik getirisi yüzde 18,91 seviyelerinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1232, sterlin/dolar paritesi 1,2456, dolar/yen paritesi 107,92 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 5,7130 liradan, avro 6,4190 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.415,08 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,88 dolardan işlem görüyor.



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